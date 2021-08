Ƙauyuka 9 a jihar Zamfara sun tara wa ƴan bindiga kuɗi

Sa'a 1 da ta wuce

Ya ce an kashe wani ɓarawo ne a kan hanyarsa ta zuwa cin kasuwa, kuma ƴan uwansa sun ce dole sai an biya kuɗin da yake ɗauke da su da ba a gani ba bayan sun tsinci gawarsa.

"An zo an tara talakawa a ƙauyuka tara an ce ko wane ƙauye sai ya biya naira dubu ɗari uku kuma ko wane magidanci sai ya biya," in ji shi.