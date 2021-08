Wane ne ya lashe gasar labarin manahajar podcast na kasa da kasa na BBC na farko?

A gasar wacce aka kaddamar a cikin wannan shekarar, an bayar da dama ga wadanda ba ma'aikatan kafofin yada labarai ta rediyo da talabijin ko manahajar podcast ba ne daga kasashen Kenya, da Najeriya da Afirka Ta Kudu.

An kuma samu gagarumar nasara, da kusan mutum 1,000 da suka shiga gasar.

Yanzu haka BBC za ta taimaka wa Namulanta, wacce ba ta taɓa amfani da manahajar ta podcast ba, wajen fito da labarin nata mai taken ''To My Daughter'' wato ''Zuwa ga 'Yata'' mai bangarori 15 da ya lashe gasar, da nan gaba cikin wannan shekar za a kaddamar.