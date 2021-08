Abin da ƴan Najeriya ke cewa kan 'tsadar gas'

Ya ce da a ce Najeriya na samar da gas din da take amfani da shi kashi ɗari bisa ɗari, da tana da ikon ta yanke hukunci kan duk irin farashin da take so ta saka wa gas ɗin.

Me ƴan Najeriya ke cewa kan ƙarin kuɗin gas?

Ummu Tau'am kuma ta ce an tashi daga amfani da kalanzir an koma amfani da gas, wanda hakan ya sa take tunanin nan gaba ko da me za a koma amfani?