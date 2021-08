'Yadda BBC ta sa rayuwata ta sauya daga mata-maza zuwa cikakkiyar mace'

Mintuna 13 da suka wuce

To sai dai a 'yan watannin baya gwamnatin jihar Kano ta share wa Aisha hawaye bayan da ta dauki nauyin yi mata aiki domin mayar da ita cikakkiyar mace.

Yanzu haka dai Aisha mai shekara 22 ta fara zuwa makarantar gaba da sakandare inda take karantar harsunan Turanci da Larabci a kwalejin ilimi ta jihar Kano, sabanin a baya inda Aisha ba ta iya shiga cikin jama'a.

Akwai lokacin da har an sa min rana ma da wani amma da aka shaida masa cewa ga larurar da ke damu na sai aka zuga shi ya fasa."

Rawar da BBC ta taka wajen sauya rayuwata

"Tun da na yi hira da BBC gwamnan Kano ya ji irin halin da masu irin larurata ke ciki sai ya dauki nauyin yi mana aiki a Sokoto ni da sauran mutum shida. Muna fatan Allah ya saka wa gwamnati da BBC", in ji Aisha.

Yadda rayuwa ta kasance min kafin a mayar da ni cikakkiyar mace

"Ni dai an haife ni da al'aurar namiji da mace kuma mahaifana tun a lokacin suka so su nema min magani amma sakamakon rashin wadata hakan bai samu ba", in ji Aisha.