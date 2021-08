Rashin tsaro: Abin da ya sa wasu jihohin Najeriya suke rufe kasuwannin mako-mako

Mahukunta sun ce an dauki matakin ne domin hana 'yan bindiga sakat

Me ya sa ake daukar wannan mataki ?

Tsofaffin sojojin da suka san harkar tsaro gaba da baya, sun shaida wa BBC cewa gwamnonin na ganin cewa daukar wannan mataki na iya zama silar kawo karshen matsalar da ake ganin ta gagare su, musamman yadda ake yawan ɗora alhakin halin da jihohinsu suke a kansu, maimakon dora alhaki a kan gwamnatin tarayya, wadda ita ce take da iko a kan jami'an tsaro.

A wata hira da BBC Hausa, Kwamishinan Tsaro na jihar Kaduna, Samuel Aruwan, ya ce daga abubuwan da ake ganin suna faruwa a halin da ake ciki, za a fahimci cewa an samu hadin kan da ake bukata tsakanin jihohin da suka fi fama da matsalar tsaro, musamman ta fuskar yin aiki tare domin shawo kan rashin tsaron da ke addabar jihohin.

'An yi ba a yi ba'

Manjo Yahaya Ibrahim Shinku mai ritaya, tsohon jami'in sojin Najeriya ne, ya shaida wa BBC Hausa cewa idan gwamnonin na ganin cewa sun toshewa wa yan bindigar kofar sararawa ne, to akwai sauran rina a kaba.

"Da ma fa mutanen nan sun saba satar mutane daga wani garin su yanka ta daji su dangana ta wani garin, don hakan idan ka ce ka hana sayar da man fetur a inda suke kana ganin ba za su je wani wajen su sayo ba ?" , in ji masanin.

Ya kara da cewa "Hakan na iya za sa 'yan bindigar su ce to bari su fara neman mutanen da suka sacewa 'yan uwa su kai musu abinci da man fetur tun da su an toshe musu kofa."

Ko da yake shi ma Manjo Sadiq Galma mai ritaya ya amincewa cewa wannan mataki da gwamnonin jihohin suka dauka zai shafi rayuwar talaka, ya ce hakan kuma zai taka rawa wajen ganin an hana 'yan bindigar sakat.

A cewarsa "Da ma an jima ana mamakin ta inda mutanen ne ke samun man fetur tunda ana ganinsu a kan babura, don haka daukar wannan mataki ba shakka zai taimaka, sai dai maganar rufe kasuwanni ba zai kawo wani sauyi ba.

Ya ce: "Wasu mutane na cika tankunansu suna kai wa wadannan mutane a daji, wasu ma suna kai musu fetur a motocin itace a saya da yawa a gari a kai musu, to tunda har gidajen mai ma an hana su bayar da mai a jarka a yankunan da matsalar take, ba shakka zai haifar da sauyi."