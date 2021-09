Mamady Doumbouya: Tarihin sojan da ya jagoranci ƙwace mulki a Guinea

Kanal Doumbouya, wanda rahotanni suka ce ya samu horon soji mai yawa a Faransa, ga dukkan alamu shi ne jagoran tawagar juyin mulkin da aka yi wa lakabi da National Rally and Development Committee (CNRD).

An ruwaito Doumbouya ya halarci Kwalejin Horar da dabarun yaki a birnin Paris da ke Faransa. Yana da kwarewar aikin soja na shekaru 15, ciki har da halartar yaki a Afghanistan, da Cote d'Ivoire, da Djibouti da Jamhuriyar Afirka Ta Tsakiya da Isra'ila, da Cyprus da Birtaniya da Guinea Bissau.

An ce Kanal din jan gwarzo ne a aikin soji, domin ya kammala dukkan wadannan ayyuka cikin nasara da kwarewa.

A zamansa a Isra'ila da Senegal ya kara halartar kwalejojin horar da siddabarun yaki inda ya samu shaidar laƙantar harkar tsaro a can.

An ce Dambouya gwarzon soja ne da ya yi yaki a kasashen duniya da dama

Tun daga shekarar 2018, an samu rahotanni da dama a kafafan yada labarai na Guinea da ke sanya shakku kan cancantar Doumbouya.

A watan Agusta na 2021, Friaguinee ta yi zargin cewa an hana Dombouya zama ɗan Faransa saboda "ana ganin halayensa sun saɓa wa ƙima da ƙa'idodi" na rundunar sojin Faransa.

Yayin da take ba da rahoto kan kadarori da dama da ake zargin mallakar kanal ne, Friaguinee ta nuna: "Ta yaya wannan jami'in, wanda ke karɓar albashi na wata -wata na kasa da Dala 500 zai iya mallakar wadannan kadarori.

A watan Mayu, Doumbouya na daga cikin jami'ai 25 na Guinea da aka ware wa takunkumin da EU ta saka saboda take hakkin dan adam, an ma yada jita-jitar cewa an tsare shi a Camp Dubreka a yammacin Guinea amma daga baya aka sake shi.