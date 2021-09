Me Shugaba Buhari zai je yi Jihar Imo, cibiyar kungiyar IPOB?

Mintuna 56 da suka wuce

Wadanne ayyuka Shugaba Buhari zai kaddamar?

Wadanne matakan tsaro aka dauka a jihar?

Wani mazaunin birnin ya shaida wa BBC Huasa cewa an jibge jami'an tsaro a fadin birnin ta ko ina. Sannan an kawata garin ta duk inda Shugaba Buharin zai bi.

"Ta ko ina jami'an tsaro ne birjik daga kan sojoji da 'yan sanda da jami'an farin kaya da kuma na civil defence," in ji mutumin.

Wani daban kuma ya ce "duk da cewa jami'an tsaron na cikin shirin ko-ta-kwana, to da yawan al'umma kuma na cewa ba za su fita ba. Suna cewa me zai zo ya yi, kuma me zai kawo shi?