Harajin VAT: Muhawara ta barke tsakanin 'yan Najeriya kan daina raba harajin jihohi

Sa'a 1 da ta wuce

Me masana shari'a ke cewa?

"Domin da zarar an kai FIRS ko gwamnatin tarayya kasa to suma jihohin durkushewa za su yi, wasu ko an kira sunansu ba za su iya amsa wa ba," in ji Barista Muktar.