Ba sauran sulhu tsakaninmu da 'yan bindiga sai kisa - Matawalle

Mintuna 32 da suka wuce

Cikin wani bidiyo da ke ta yawo a kafafen sada zumunta, an ga Gwamna Matawalle yana jawabi a wani masallaci bayan idar da sallah, inda yake yi wa al'umma bayani kan halin da ake ciki a jihar.

Matawalle ya ce "gaskiyar magana suna shan wuta sosai, ko jiya an turo kwamiti babba a sameni, cewa in tsagaita don Allah, in saki a rika samun abinci na ce wallahi ba zan saki ba,".