'Yan Najeriya na caccakar Femi Fani-Kayode kan komawa APC

Sa'o'i 3 da suka wuce

"Zan so in ji dalilan FKK na koma wa APC. Watakila akwai dalilan da ba mu sani ba. Watakila hauhawar kaya ta ragu zuwa kashi 1 cikin 100 ne, kuma an fara shawo kan matsalar rashin aikin yi, ba mamaki dala ta dawo naira 100.