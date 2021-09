Zamantakewa: Tasirin abokan miji a kanka da rayuwar iyalinka

Wane ne aboki?

To wane irin zama ya kamata ka yi da abokanka?

Ku dinga taka tsantsan da gudun tunzura juna, bai kamata ku dinga saurin hasala ba nan da nan. Idan kuka yi wa juna laifi, to ku warware ku sasanta ba tare da wani ya ji ba.

Sannan ku sani a kowane lamari da kowace mu'amala akwai iyakoki, kuma ya kamata a kula da su kar a ketare su kar a take su.

To ko yaya mata suke so mu'alamar mazajensu da abokai ta kasance a tsarin da hankali zai dauka?

Ni a matsayina na mace me aure bazan ce zan raba mijina da abokan sa ba, amma ina son ya kasance me kula da hakkin Allah da ke kansa.

Ko da za su zauna a majalisa to ya tabbatar da cewar matar shi ba ta da wani muhimmin bukatar shi a kusa da ita.

To a gaskiya dai ya kamata ya zamto gurbin su daban a wurinsa na iyalin sa daban, domin duk mutumin da zai kasance ba shi da sirri tsakanin sa da iyalinsa har sai abokai sun ji, to Manzon Allah SAW ya ce wannan shi ne "Dayyus", wanda ba shi da kish,i kuma ba zai taba jin kamshin aljanna ba.