'Masu garkuwa da 'ya'yanmu na Yawuri sun ce ba kudi suke bukata ba'

Mintuna 54 da suka wuce

"Ni ina da 'yata guda da aka a hannun mutanen nan, abin nan ya kai mu makura domin dalilin wannan matsalar gidajenmu sun raunana, domin in baka iya tafiyar da iyali ba za ka yi rikici da iyayensu mata, domin suna cikin matsanaciyar damuwa," in ji wani mahaifi.

"An dauke kwamishina a jihar Neja an karbo shi, yaran Tegina ma an karbo su to mu ba mu san me namu suka yi ba, an manta da su domin babu yaran da manya a cikinsu."