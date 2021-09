Ethiopia: Hotunan karya da ake yadawa kan yunwa a Amhara

Yaya matsalar karancin abinci a yankin Amhara?

"Mayakan TPLF na hana masu kai kayan agaji kai wa ga fararen hula masu matukar bukata, " in ji Billene Seyoum, kakakin Firaiministan kasar.

"Har yanzu ana ci gaba da fama da wannan matsala kuma wasu yankunan masu yawa ana ci gaba da yaki a yankunan, matsalar karancin abinci na kara ta'azzara a yankin," in ji WFP.

Hotunan karya

An ta yada wasu hotuna a Twitter kan yadda yanayi yake a yankin, amma daga baya mun gano hotunan karya ne.

Hoton da ke ta bangaren hagu an dauke shi ne a Somaliya, a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kudancin Mogadishu babban birnin kasar a 2011.

Wannan da yaron nan yake a kwance a kasa an dauke shi ne a watan Mayu a wannan shekarar a wani asibiti da ke Makele babban birnin Tigray.

Amma hoto na uku bai nuna cewa a Amhara aka dauki hoton ba. An dauke shi ne a cikin wani bidiyon yankin a farkon wannan wata, kuma ana yada cewa na wasu mata ne da ke gudun hijira a yankin arewacin Wollo.

An kuma kara aika sakon sama sama da 10,000.

Hoton da kuke gani na kasa da aka makala a jikin wannan Twitter an nuna na mata ne da wasu kananan yara da suka fito daga yankin Amhara.

A karshe wannan hoton shima an yada shi a Twitter kuma mun gano haka, wanda yake nuna matsalar karancin abincin da ake fama da shi a yankin Amhara, an yi amfani da shi da launin fari da baki kuma an dauke shi ne a 1984, lokacin da dubban daruruwan mutane da suka mutu.