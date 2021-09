Yadda ake 'tatsar' mutane harajin jana'iza a Kudancin Najeriya

Mintuna 20 da suka wuce

"A nan ne kuma matsalar take, duk ɓangarorin biyu kan sanya kuɗaɗe a kan iyalan da ke cikin makoki don su biya kafin a bari su binne mamacinsu.

"Kungiyoyin gargajiya kan nemi a biya su kuɗi kafin su halarci jana'iza, ita kuma coci kan dage sai an biya kuɗaɗen hidindimun binne gawa kamar dai in ana son mawaƙan kwaya (choir) su zo su yi waƙa a wurin jana'iza," in ji Uche.