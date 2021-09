Matasan da suka yada hotunan tsiraicin wata budurwa a Sokoto za su sha dauri

Sa'a 1 da ta wuce

"Abu ne da kusan shekara ɗaya muna ta abu guda, yanzu an zo ƙarshe kuma hukuncin ya yi min daɗi," a cewarta.

"Na sha matsin lamba sosai dangane da wannan shari'a, har da tsakar dare an shigo gidana don a tsorata ni. Na gaya wa hukumar 'yan sanda kuma sun tabbatar ba sata aka zo a yi min ba.

"Har ofishin Antoni-Janar aka kira ni, wasu baristoci biyu suka ajiye ni amma babu wani bayani mai kwari da suka yi. Haka dai, yau a ce ana nema na a can gobe a ce in je can kuma ina zuwa, daga karshe babu wani abu da ya fito.