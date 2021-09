Boko Haram: Shin karshen kungiyar ya zo ne?

An gudanar da taron ne a fadar Shehun Borno da hadin gwiwar hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP da UNICEF don wayar da kan jama'ar jihar su karbi tubabbun mayakan da suka baro daji.

Ya ce a yanzu haka an ajiye su a sansanoni biyar karkashin kulawar gwamnatin jiha, kuma ana fata jama'a za su karɓe su bayan an gama tantance su an ba su horon da ya dace.