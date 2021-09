Iyayen yara sun koka da rashin zana jarabawar kammala firamare a Kano

Mintuna 9 da suka wuce

Suma iyayen yaran dake cikin wannan yanayi sun koka inda suka ce a gaskiya zaman irin wannan yara a gida akwai matsala, suka ce bas u gani manufar gwamnati ba an ce ilimi kyauta, to amma ga yara suna nan a zaune ba su tafi makarantar gaba da firamare ba.Koda BBC ta tuntubi kwamishinan ilimi na jihar ta Kano, Hon. Sunusi Sa'idu Kiru, ya ce abin da ya kawo jan kafa wajen zana jarrabawar kamala makaranatar firamare shi ne, shirin na gwamnati wanda dole sai an tantace duk sunayen daliban da aka kawo wadanda zasu kammala firamare don tabbatar da yawan yaran.