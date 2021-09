R Kelly: An samu mawaƙin da laifin cin zarafin mata da ƙananan yara

Mawakin wanda ya yi fice tare da karbar lambar yabo bayan ya yi wakarsa ta I Believe I Can Fly -, an same shi da laifin safarar mata tsakanin jihohin Amurka, tare da shirya fina-finan batsa na yara.