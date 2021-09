Barca da Real Madrid na son daukar Tieleman, Liverpool na bibiyar Diaz

Mintuna 58 da suka wuce

West Ham na ta kokarin ganin ta sayo dan kwallon Amurka mai taka leda a Juventus, Weston McKennie, (Football Insider).Liverpool na bibiyar dan kwallon Porto dan kasar Colombian, Luis Diaz, 24. (Independent - subscription required).Chelsea da Liverpool na son yin zawarcin dan wasan Newcastle dan kwallon Faransa, Allan Saint-Maximin, mai shekara 24. (Calciomercato via Express).

Borussia Dortmund na duba yiwuwar sayen dan wasan Manchester United, Forward Anthony Martial, domin maye gurbin Erling Haaland, koda zai bar kungiyar a karshen kakar bana. (Sport1 - in German).Tottenham za ta jira zuwa karshen kakar bana maimakon ta sayar da Dele Ali a watan Janairu, bayan da darajarsa ke kara yin kasa. (Football Insider).Wani kamfani a Dubai ya tuntubi Barcelona domin biya mata dukkan bashin da ake binta na yuro biliyan 1.5. (8tv via Mirror).Barca ta bi sawun Bayern Munich wajen son daukar dan wasan Ajax dan kasar Brazilian Antony. (Sport - in Spanish).