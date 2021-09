Bafarawa: Yankin arewa maso yammacin Najeriya na cikin bala'i saboda tsaro

Ya ce," Ban sani ba ko mutanen da suke fadawa shugaban kasa halin da ake ciki a wadannan jihohi a game da tsaro suna fada masa gaskiya ko akasin haka, domin idan dai har basa fada masa gaskiya to sun cucemu".

Alhaji Bafarawa, Allah ya gani suna cikin bala'i, domin shi ganau ne, saboda an yi noma a wadannan yankuna ga amfani ya yi kyau, to amma ba sa iya debowa saboda fargabar 'yan bindiga ta sa kowa ba ya iya zuwa ya debi abin da ya noma.

Ya ce," Kamata ya yi duk wani shugabaidan ya ce ya sa doka to ya rinka bibiya ya ga ko wannan doka na aiki ko bata yi, idan an ce ana bada abinci ga mutane, to a matsayinka na shugabasai ka saka kwamiti wanda zai rinkabibiya ya ga ko ana rabon wannan abinci ko akasin haka".