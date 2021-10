Jami'an tsaro na kwace mana abinci saboda zargin muna kai wa 'yan bindiga — Al'ummar Shinkafi

Mintuna 30 da suka wuce

Mutum wanda ya nemi a sakaya sunansa ya ce," Jami'an tsaro kan tare mutane idan sun tashi daga kasuwa ko sun sayi kayan abinci, sai su budea su ga me ka siya, wani lokaci su bar mutum ya tafi da abin da ya siya, wani sa'in kuma sai a raba abin da ka siya gida biyu a ba ka rabi".

Ya ce wannan shi ne irin halin oh ni 'ya su da ake ciki a yankin karamar hukumar ta Shinkafi.

A don haka muke kira ga gwamnatin jihar da ta kawo musu dauki, saboda idan har an ha namu dibar abin da muka noma, to yakamata a bar mu muje kasuwa mu sayi abincin da za mu kai wa iyalansu inji mutumin.

Ya ce ta ya ya za'ayi tunanin cewa mutumin da zai sayi abincin kwano-kwano, zai kai wa 'yan bindiga?, yace ai su 'yanbindigar sun san in da suke samunabincin da za su ci.

Mutumin ya ce a kodayaushe talaka shi ne a cikin mawuyacin hali wanda bai san in da zai sa kansa ba, duk wata doka da za a yi don 'yan bindaga, to a kan talakawa take karewa.