Ƙone Dajin Sambisa ne kawai zai hana tubabbun ƴan Boko Haram koma wa ruwa

Mintuna 17 da suka wuce

"Don ba a son yaƙi ko ci gaba da faɗa da su. Idan sun shiga hannu an karbe su sai abu na gaba a san me za a yi a kansu."

Mai sharhin ya ce to a nan ne gizo ke saƙar, "abin da nake nufi shi ne a tantance don gane ko tuban ne da gaske ko takura ce ta sa suka fito daga dajin suke so su sha iska su koma.

Dalilansu na miƙa wuya

"Shi din kamar ya fahimci sirrin abin. To ganin hakan ya hadu da dama can ba so suke ba an ingaza su ne sannan sun dade suna wahala rashin mafita ne ya zaunar da su, yanzu kuma ga mafitar gara su miƙa wuya kawai," a cewar Malamin Jami'ar.