'Rikicin dan takara na iya janyo rushewar PDP'

Sa'a 1 da ta wuce

Tuni dai kebe wa arewacin Najeriya kujerar shugaban jam`iyyar ya fusata wadansu jiga-jiganta…yayin da wasu ke ganin an yi hakan ne da kyakkyawar manufa, wadansu kuma na zargin ana so a yi wa arewa dodo-rido, kuma ba za ta sabu ba.. Amma tsohon gwamnan jihar Jigawa, Alhaji Sule Lamido, ya ce sun zuba wa kwamitin zartarwar ido.

Ya kara da cewa: ''Zaben da aka yi na shekara shida da suka gabata, PDP ba ta da wani kwarjini a arewacin Najeriya, don haka idan an yi ne domin a dawowa da jam'iyyar PDP kwarjini da farin jini to babu laifi, amma idan ana dauko maganar dole sai dan wata shiyya ne zai fito takarar shugaban kasa to wannan kam ba za ta sabu ba.''

Ya ce," Wannan taro da jam'iyyar PDP za ta yi a nan ne kashin bayan dorewarta a matsayin jam'iyya ko kuma wargajewa, ko da ba ta mutu ba zai kawo mata rigingimu. Kuma tuni jam'iyyar ta dauki mataki, saboda a tsarinsu in da shugaban jam'iyya ya fito, ba nan ne dan takarar shugaban kasa ya ke fitowa ba. Saboda jam'iyyar ta nuna za ta bai wa arewa shugabancin ta,to ba ma sai an fada cewa ga daga in da dan takarar shugaban kasa zai fito ba. Don haka ko da wasu sun zauna a cikin jam'iyyar to za su yi mata kafar angulu ne kawai. ''