Aryan Khan: An kama ɗan Shah Rukh Khan da miyagun kwayoyi

Mintuna 22 da suka wuce

Haka zalika an kuma kama Ashish Mishra, ɗan karamin ministan harkokin cikin gida wanda ake zargi da umartar direbansa ya bi ta kan taron wasu manoma da ke gudanar da zanga-zanga, wanda ya haddasa mutuwa da jikkata mutane.

An cafke Aryan Khan ne a yayin da ya ke cikin jirgin ruwa mai tsananin gudu da ke tahowa daga birnin Mumbai - inda shi da danginsa ke da zama - a kan hanyarsa ta zuwa Goa, wani fitaccen gari mai jan hankulan masu yawon buɗe ido.

Hukumar sa ido kan masu ta'ammali da miyagun kwayoyi ta kasar (NCB), wacce ta cafke shi tare da wasu da dama, ta ce an tsare su ne a karkashin ''doka mai alaƙa da sha da kuma sayar da miyagun kwayoyi''.

Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun bayyana cewa, a bisa la'akari da takardun cafke Khan yawan adadin kwayoyin da aka same shi da su, ba su kai wani kwakkwaran dalilin za zai sa a tsare shi ba.

Zanga-zanga da tsananin gudun mota da rasa rayuka

"Nuna halin ko in kula da kuma jinkirin da 'yansanda suka yi wajen gabatar da koken abin ba abinda za a iya yi wa uzuri bane,'' in ji Vikram Singh, tsohon babban jami'in ɗansanda daga arewacin jihar a Uttar Pradesh.

Ayyukan kafafen yada labarai

A daukacin ranar Lahadi, wasu tashoshin talabijin sun mayar da hankulansu kacokan kan batun iyalan Khan. An dauki hotunansa da bidiyo lokacin da 'yansanda ke tasa keyarsa a ciki da wajen gine-ginen, kana ana rika nuna ''takardun umarnin cafke shi '' a kafofin talabijin kana aka rika yaɗawa a manahajar WhatsApp.

Dan 'fitaccen tauraro' da wanda ba sananne ba

Yaɗa labarai kan bankadar ta'ammali da miyagun kwayoyi sun kasance ''manyan batutuwa'', amma kuma sun zama ''abubuwan da ake tsammanin na aikinmu na yada labarai da za su fi jan hankulan jama'a da kuma neman suna,'' in ji tsohon ɗan jarida John Thomas.

Takardun neman izinin cafke Khan ba su nuna cewa an same shi dauke da miyagun kwayoyi ba, amma kuma kimar iyalansa ta zube,'' in ji shi.