Waiwaye: Muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya daga 3 zuwa 9 ga watan Oktoba

Mintuna 31 da suka wuce

Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na 2022

Daukewar shafukan Facebook da Instagram da Whatsapp

Gwamnonin kudu maso gabas sun ɗauki matakai kan IPOB

Zagayowar ranar da aka fara zanga-zangar EndSars

Kuɓutar da mutane 180 daga hannun ƴan bindiga a Zamfara

Gwamnatin jihar ta Zamfara ta ce an same mutanen cikin yanayi na galabaita sosai, domin da yawa daga cikinsu an same su da ƙuraje a jikinsu saboda cizon sauro da makamantansu.