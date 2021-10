'Yan sanda: Watanmu takwas ba bu alawus a Zamfara

Mintuna 41 da suka wuce

Jami'an tsaron sunyi zargin cewa sun shafe watanni takwas ba tare da an basu wannan kudin alawus din ba.

Ya ce," Mu dai gamu an jibge mu muna fama, muna wahala sannan kuma muna kwana idonmu biyu ba bacci, gaskiya hakkinmu ba a bamu, domin ba abamu abinci ko ruwan sha ballantana kudin alawus din daya kamata ace ana bamu".

Jami'in dan sandan ya ce," An zo an jibge mu a cikin daji wata takwas ba bu alawus, to ta ya ya zamu ji dadin aiki?".