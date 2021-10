Manyan Malaman Kano sun yi watsi da cire Sheikh Khaleel daga shugabancin Majalisar Malamai

Mintuna 27 da suka wuce

Me ya faru tun farko?

To ko ɓangaren da ke adawar sauke Malam Khalil sun taɓa tuntuɓarsa kan waɗannan ƙorafe-ƙorafen?

Sai Malam Jamilu ya ce 'an yi hakan a baya, akwai manya-manyan malamai da suka je suka tuntuɓe shi."

'Ba mu da masaniya'

Sai dai wasu daga cikin malaman da suka halarci taron na Litinin sun ce ba su da masaniyar me za a yi a wajen taron kuma sun bukaci a basu damar magana amma aka ce an ari bakinsu an ci musu albasa.