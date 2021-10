Afghanistan: Limamin Yahudawa da ke taimaka wa 'ƴan Afghanistan tserewa daga Taliban

Labarin wasu yara huɗu ne da ke guje wa mulkin ƙungiuyar Taliban a birnin Kabul na Afghanistan ya sa wani malamin Yahudawa daga birnin New York na Amurka ya ɗauki waya ya yi wani kira mai muhimmancin gaske.

Dalilin da ya sa ba zai yiwu a ƙi ɗaukar mataki ba

Maƙasudin abin da Rabbi Margaretten yake so ya cimma shi ne haɗa yaran da mahaifiyarsu, abin da ya ce yana so ya cimma cikin gaggawa.

"Mun sa mutanenmu su bai wa yaran kulawa kuma awa ɗaya bayan haka sai ga su a cikin filin jirgin," in ji shi. Ya ƙra da cewa cikin 'yan awanni sai ga su a kan hanya zuwa Qatar, kafin daga bisani su isa Amurka.

"An tilasta wa iyayenmu neman tsira da rayuwarsu kuma sun fuskanci irin wannan tashin hankalin," in ji shi.

'Sun fitar da ni cikin kwana ɗaya'

"Na shirya zanga-zanga domin mu yi kira ga Taliban kan su ƙyale mana 'yancinmu," in ji Fareeda.

Sai dai an yi amfani da hotunan an gano inda take.