Da za a sake zaɓen gwamna a Kano APC faɗuwa za ta yi - Sha'aban Sharaɗa

Mintuna 50 da suka wuce

"Mun faɗi abubuwa kamar uku - gaba ɗaya zaɓen da ake cewa an yi daga bangaren gwamnati na shugabannin jam'iyya daga kananan hukumomi da mazaba, mun yi watsi da shi kuma ba mu san shi ba.

"Saboda an dora mutanen da ba su cancanta ba, an cire mutanen da suka dace. Haka ma a zaben ƙananan hukumomi," a cewar Sha'aban Sharada.

"Da yawa daga cikin ƴan majalisar jihar Kano, har ma da mutanen da ke aiki da gwamnati kamar kwamishinoni idan ka keɓe da su suna faɗin maganganu marasa daɗ. Mu dai so mu ke a gyara don lokaci bai ƙure ba," in ji shi.

"In da so muke ta ɓare waɗannan jajirtattun mutane da suke cikin wannan tafiya da sai su yi shiru su riƙe hannunsa (gwamnan Kano) su yi shiru har sai lokacin zaɓe, kamar yadda ragowar ƴan uwanmu su ka yi shiru," a cewarsa.

Honorabul Sha'aban ya bayyana cewa jam'iyyar APC ta daina farin jini a jihar Kano kuma da za a gudanar da zaɓe a yanzu ba ta yi nasara ba. "In yau za a yi zaben gwamna a Kano, APC faɗuwa za ta yi. Mu kuma ba ma so ta faɗi," in ji shi.