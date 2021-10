Sokoto: 'Ƴan bindiga sun kashe mutum 49 a kasuwar Goronyo'

Mintuna 7 da suka wuce

Ganau ɗin sun ce an ƙidaya gawa 49 yayin da mutum 17 suka jikkata kuma tuni an kai su asibitin a birnin Sokoto, "gawarwakin kuma an kai mutuwaren da ke babban asibitin garin Goronyo," in ji ɗaya ganau ɗin.