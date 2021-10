Jami`o`in Najeriya na kokawa kan yadda dokokin ƙasar suka yi musu dabaibayi

Sa'a 1 da ta wuce

''Jami'ar da take ɗaukar ɗalibai dubu uku, ko dubu biyar, amma yanzu za ka ga wata tana da ɗalibai dubu goma ko dubu 20, amma a yanzu haka jami'o'i ba za su iya daukar ma'aikata a kashin kansu ba, sai sun je hukumar kula da jami'o'i ta kasa, daga nan kuma sai an je ofishin shugaban ma'aikata na Najeriya, to wadannan abubuwa ne da ya kamata a ce an yi gyara a kai''