Sanata Ndume: Ayi bincike a kan kasafin kudin kashewa na yau da kullum

Mintuna 7 da suka wuce

Saboda mafi yawan ma'aikatan daga mataki na 12 zuwa kasa basa zuwa aiki, to dole kudin kashewa ya ragu, amma kuma sai gashi a kasafin kudin bana an kara bangaren kudin, in ji Ndume.

To idan har ba a daukar ma'aikata kuma da yawa daga cikin ma'ikatan basa zuwa aiki ai dole kudi suyi rara, kuma idan an kara su a kasafin kudin bana me za a yi da su, in ji Ndume.