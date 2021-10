Gwagwarmayar da Musulmai baƙaƙen fata ke yi kafin samun masoya a Birtaniya

Sa'a 1 da ta wuce

"A bangare daya idan ana maganar addini ne, kai Musulmi ne, amma kuma bakar fata.Amma kuma ta daya bangaren, idan aka zo batun al'ada, sai a ce kai bakar fata ne ko kuma Musulmi. To ta ina za ka yi galaba?" in ji Kha'llum mai shekara 28 a tattaunawarsa da shirin Inglishi na tashar BBC ta Radio 1 mai suna Newsbeat.

An haifi Kha'llum Musulmi, amma yana ganin mutane na masa kallo na daban saboda shi bakar fata ne

"Kai sai ma dai na ji cewa ko dai na dan dakata da maganar auren nan ne, sai nan gaba," in ji shi

An fito da batutuwa kamar su wariya da launin fata da daukar wani jinsi da cewa ya fi kyau, inda wasu bakaken fata a shafin suke ganin ba a la'akari da su sosai a irin wadannan shafuka.

"Ba wai a ko da yaushe ana yin abin da niyya ba ne, amma na fahimci cewa akwai maza da yawa da za ka ji suna gaya maka maganganu kamar su ce, 'kai ! Gaskiya kin yi' su ce za su so a ce sun auri mata bakar fata, su haifi 'ya'ya masu launin jinsin farar fata da bakar fata''

"Akwai lokacin da wani ya taba gaya min cewa shi ya fi son a ce ya auri matar da take daga jinsinsa, tun daga nan bai kara min magana ba. Kowa yana da damar ya zabi abin da yake so, amma abin da ciwo."

"Wurin da kake yana da tasiri sosai a kan wannan, saboda lokacin da nake Najeriya, kasancewata bakar fata kuma Musulma, wannan ba ma wani abu ba ne, abu ne da kusan kowa yake haka. Ina ganin kamar tun da na fara sanya hijabina, a fili take cewa ni Musulma ce," in ji Zainab mai shekara 27, daga Manchester.

Kaya wadda ta Musulunta ne, tana jin takaicin yadda ake nuna wannan wariya, tana mai cewa yadda ta rungumi addinin kuma take yinsa da gaskiya ko da wadanda aka haifa ma a cikinsa ba za a ce sun fi ta ba.

Tun bayan zanga-zangar kishin bakar fata da ta karade duniya ( Black Lives Matter) bayan kisan George Floyd, Zainab na ganin an dan samu sauyi.

Ya kara da cewa, "ya kamata kowa ya ji cewa ana damawa da shi, domin abu ne me kyau ka ji cewa ba a mayar da kai saniyar ware ba."

"Idan ba ka ga wanda yake mai kamanni irin naka ba, a ko da yaushe za ka ji kamar an mayar da kai saniyar ware a cikin al'umma."

Ta ce, "idan a baya kana daukar cewa an hana ka wannan dama ko wuri, to yana da kyau idan aka ce a yanzu an samar da wannan wuri."