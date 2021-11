Kasuwar ƴan ƙwallon ƙafa: Makomar Emery, Conte, Fonseca, Xavi, Pogba, Asensio, Ibrahimovic

Sa'a 1 da ta wuce

Haka kuma kungiyar ta Tottenham na shirin biyan Nuno Espirito Santo kudin sallama da ya kai fam miliyan 14. Amma kuma da a ce an kai karshen kaka, to yarjejeniyar daukar kociyan dan Portugal ta tanadi sallamarsa ba tare da biyansa komai ba idan ba su kare gasar a cikin shidan farko ba a Premier. (Sun)

Kungiyar Al Sadd ta gaya wa jami'an Barcelona cewa lalle sai sun je Qatar idan suna son a tattauna da su domin daukar Xavi, mai shekara 41, ya zama sabon kociyan kungiyar ta Sifaniya. (AS)

Asalin hoton, OTHERS

Liverpool da Arsenal sun bi sahun Juventus da AC Milan da kuma Borussia Dortmund wajen gabatar da bukatarsu ta daukar Marco Asensio daga Real Madrid a watan Janairu, amma kuma kungiyar Jamus din ce kusan dan wasan na tsakiya dan Sifaniya mai shekara 25 ya fi so. (El Nacional )

Paris St-Germain na neman sauya tunani a kan kwantiragin shekara biyu da t kulla da Sergio Ramos, mai shekara 35, wanda ya koma can bayan zamansa da Real Madrid ya kare watan Yuli, wanda har yanzu bai yi mata was ba saboda rauni. (Le Parisien daga AS)