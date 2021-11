Lionel Messi na son ya koma Barcelona

Mintuna 6 da suka wuce

Ya kuma kara da cewa ''Ban sani ba ko hakan zai kasance a Barcelona ko a wani wuri da ban.Idan akwai damar, zan so in koma in ba da gudummawa.''

A hirar da ya yi da jaridar Sport ta Spaniya, dan wasan wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or shida ya ce ''A ko yaushe ina cewa zan so in taimaka wa kungiyar.

"idan akwai yiwwar, zan so in sake ba da gudummawa saboda kulob ne da nake so kuma zan so ya ci gaba da samun nasara da bunkasa, kuma ya ci gaba da kasancewa daya daga cikin kungiyoyin kwallon kafa mafi kyau a duniya.''