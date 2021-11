Kasuwar 'yan kwallo: United na son Rudiger, Newcastle na neman Stegen ido rufe

Sa'a 1 da ta wuce

Manchester United na tunanin ɗaukar ɗan wasan bayan Chelsea Antonio Rudiger mai shekara 28 inda take sa ran samunsa a kyauta idan kwantiraginsa ya ƙare a kaka mai zuwa haka kuma ƙungiyar za ta iya ƙulla yarjejeniyar da Jamus kan fam miliyan 200,000 a duk mako. (AS, via Mail)