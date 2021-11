Zaɓen Anambra: Yadda aka rinƙa cinikin ƙuri'a a zaben jihar

Mintuna 9 da suka wuce

Jami'in ya ce ''Jama'a kin fitowa suka yi sai wajen ƙarfe huɗu na yamma, saboda an fara fito da kuɗi, an fitar da kudi sosai, kowacce jam'iyya ma ta siya, su kansu wakilan jam'iyyun sun rinka sasantawa a tsakaninsu, idan wakilin wata jam'iyya a wata rumfa ya ga baza su kai labari ba sai ya sasanta da wanda yake da rinjaye a wannan wajen.''

To sai dai ya ce ''An samu matsala da na'urorin zaɓe, a wurare da yawa bayan an shirya an kammala komai ga kayan zaɓe amma na'urori suka ki tantance masu jefa ƙuri'a sai wajen yamma aka fara''.