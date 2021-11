Akwai yiwuwar Rangnick ya maye gurbin Solskjaer, Andriy zai koma Genoa

Mintuna 7 da suka wuce

Real Madrid za ta saka sharaɗin euro biliyan ɗaya idan kulob ɗin zai sake cimma sabuwar yarjejeniya da ɗan wasan gaban Brazil Vinicius Jr mai shekara 21 a ƙarshen kaka. (AS in Spanish)

Tsohon kocin RB Leipzig Ralf Rangnick na daga cikin mutanen da Manchester United ta saka a cikin jerin sunayen waɗanda take sa ran ɗauka a matsayin koci idan ta sallami Ole Gunner Solskjaer haka kuma kocin na da burin jagorantar Old Trafford ɗin. (Christian Falk, Bild Sport head of football)