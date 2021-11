Anambra: Za a sake zabe a karamar hukumar Ihiala

Mintuna 29 da suka wuce

Tun da fari an tafi hutun minti 30 kafin a ci gaba da sanar da sakamakon zaben, amma daga bisani mai bayyana sakamakon zaben Farfesa Florence Obi ta sanar da cewa an karbi sakamakon kananan hukumomi 20 cikin 21 da ake da su a jihar, ba kuma za a ci gaba ba sai an kammala na karamar hukuma daya.