Mene ne zaben 'yar tinke, yaya ake yinsa, mene ne amfaninsa ko akasin haka?

Mintuna 43 da suka wuce

Bayan an shafe shekaru ana taƙaddama kan yadda za a rinƙa gudanar da zaɓen fid da gwani a Najeriya, a kwanakin baya Majalisar Dokokin kasar ta amince da batun zaɓen fid da gwani ta hanyar ƴar tinƙe wanda aka fi sani da ƙato bayan ƙato.

Mene ne zaɓen ƴar tinƙe?

A cewar Alhaji Shu'aibu, "ba yau aka fara zaɓen ƴar tinƙe a Najeriya ba, domin lokacin gwamnatin Ibrahim Badamasi Babangida ma an yi.

Alfanun ƴar tinƙe ga zaɓen dimokraɗiyya

A cewarsa, ƴar tinƙe na bayar da dama ga duk wani mai ƙuri'a damar zaɓen wanda yake so.

"Ƙuri'arka takobinka, idan kuwa za ka je ka yi yaƙi jazaman an ba ka damar da za ka je ka zaɓi ɗan takarar da kake buƙata, ba ɗan takarar da jam'iyya ta kawo maka ba ko kuma wanda yake jin cewa shi yake da wannan jam'iyya a aljihunsa ya kawo wani ya ce shi za a zaɓa.

"A duk lokacin da aka ce ga wani ɗan takara ga kuma wani, za ka fahimci cewa akwai wanda jama'a suke so, akwai kuma wanda masu kwaɗayi suke so ya ba su kuɗi, akwai kuma waɗanda suke sayar da kawunansu, don haka sai kana da kuɗi za ka ɗauka," in ji shi.