Kasuwar 'yan kwallo: City na son cefanar da Sterling, Madrid na kwadayin Ndidi, an gargadi Ozil

Mintuna 19 da suka wuce

Manchester City na son siyar da dan wasan gabanta Raheem Sterling kuma ta kimanta farashin dan wasan na Ingila mai shekara 26 a kan fan miliyan 45. (Metro)Barcelona za ta so ta dauki Sterling aro a watan Janairu amma kuma tana sha'awar dan wasan tsakiyar RB Leipzig dan kasar Sipaniya Dani Olmo, mai shekara 23. (Marca - in Spanish)Sabon kocin Barcelona Xavi zai samu ƙasa da Yuro miliyan 10 (£8.6m) da zai kashe domin ƙarfafa ƴan wasansa a watan Janairu. (ESPN)Newcastle na zawarcin ƴan wasan Manchester United uku a watan Janairu, da suka haɗar da ɗan wasan tsakiya na Netherlands Donny van de Beek, mai shekara 24, da ɗan wasan tsakiya na Ingila Jesse Lingard, mai shekara 28, da golan Ingila Dean Henderson, mai shekara 24. (Mirror)

Real Madrid na son ɗan wasan Leicester na Najeriya Wilfred Ndidi, mai shekara 24, a watan Janairu. (Leicestershire Live,via Fichajes)Tottenham ba ta shirin zawarcin ɗan wasan Wales da Real Madrid Gareth Bale ba, duk da rahotannin da ke alakanta dan wasan mai shekara 32 da komawa arewacin Landan. (Football London)Spurs ɗin na kuma sha'awar sayen ɗan wasan Juventus da Sweden Dejan Kulusevski, mai shekara 21. (Calciomercato - in Italiyanci)Ita ma Arsenal na harin Kulusevski, wanda baya samun tagomashi a Juventus a kakar wasa ta bana. (Sky Italiya - in Italiyanci)Ɗan wasan tsakiyar Faransa Matteo Guendouzi, mai shekara 22, yana son ci gaba da zama a Marseille idan zaman aronsa daga Arsenal ya ƙare. (RMC Mirror)

Shugaban Fenerbache ya gaya wa ɗan wasan tsakiyar Jamus Mesut Ozil, mai shekara 33, ya mai da hankali kan ƙwallon kafa maimakon "buƙatun kasuwanci" (Fenerbache via hanyar Goal)Barcelona ba za ta sake sayen ɗan wasan baya na dama na Brazil Dani Alves mai shekara 38 ba, wanda ke zaman kansa, kuma ana alakanta shi da kungiyar. (Goal)Arsenal na zawarcin dan wasan tsakiya na RB Leipzig da Amurka Tyler Adams, mai shekara 22. (Mirror, via Sport Bild) Chelsea da Atletico Madrid na zawarcin dan wasan Fenerbahce dan kasar Hungary Attila Szalai mai shekaru 23. (CNN Turk in Turkish)