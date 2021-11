Bayanan hoto,

Ranar Talata, Kevin Ochieng Onyango ya lashe gasar Hotuna kan Muhalli ta 2021 a bangaren Sauyin Yanayi saboda hoton da ya dauka mai take The Last Breath. "Wani yaro ya shaki iska daga tsirrai a yayin da gugwa take hadawa a bayansa, a wata alama ta sauyin da ke tafe," a cewar mai daukar hoton.