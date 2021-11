Lafiyar jarirai: Yadda yi wa jarirai tausa ke cetar rayuwarsu

Sa'a 1 da ta wuce

A wani dare mai sanyi a watan Oktoba, Renu Saxena ta dawo daga asibiti da jaririyarta a birnin Bengaluru da ke kudancin Indiya. Abin ya dame ta ganin yadda ƴarta take kamar ta kare ga ta siririya ga jijiyoyi ɓaro-ɓaro sun fito ana gani. An haife ƴar da wuri lokacin haihuwarta bai yi ba, an haife ta cikinta na makonni 36 kuma tana da nauyin kilo 2.4