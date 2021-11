'Yadda Musulunci ya sauya min rayuwata'

Mintuna 21 da suka wuce

Ina shan barasa matuƙa da kuma shiga damuwa da ba zan iya sanin me ma nake yi ba. Ina ƙoƙari na ga rayuwata tana da amfani kuma ina so rayuwata ta gyaru. Ni kaina ban san abin da muke yi.

Na shiga cikin gida, Ni yanzu Musulma ce

End of Podcast

Na tashi ina zuwa makaranta ranar Lahadi. Iyayena sun so ni da yar uwata mu san menene addini. Mahaifina baƙar fata ne amma na Birtaniya kuma yana zuwa cocin Kiristoci, sai kuma mahaifiyata tana so mu samu ilimin addini, amma ba su tilasta mu ba. Babu wani Musulmi a dangina.

Iyayena sun shiga ruɗani amma ba su nuna ba su ji daɗi ba. Sun ta tambayata kan abin da nake so, haka kuma suna so su san ko abin da nake so shi ne daidai.