Joseph Kabila: Yadda aka aike da miliyoyin kudin al'umma ga iyalai da abokan tsohon shugaban Kongo

Sa'a 1 da ta wuce

An tura kudaden ne a asusan bankunan kamfanonin da ke reshen Kongo na bankin BGFI.

Takardun da aka kwarmata sun zarta miliyan uku kuma suna dauke da miliyoyin bayanai na fitar da kudidaga bankin BGFI (Banque Gabonaise et Française Internationale), wanda yake da rassa a kasashen Afirka da dama da kuma Faransa. Wata mujallar shafin intanet ta Faransa da ke gudanar da bincike mai suna Mediapart da kuma kungiyar Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF) su ne suka samo wadannan bayanai.