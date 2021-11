Kasuwar ƴan ƙwallo: Makomar Sterling da Lecazatte da kuma komawar Lampard Leicester

Sa'a 1 da ta wuce

Da alama United ta kara tayin kudi ga dan kasar Faransar mai shekaru 49 don ya gaji Ole Gunnar Solskjaer a Old Trafford. (Times - subscription required)Dan wasan Manchester City da Ingila Raheem Sterling ya shaida wa kulob din cewa yana son ya koma Barcelona a watan Janairu. Dan wasan mai shekaru 26 ya fara buga wasanni uku kacal a kakar wasa ta bana kuma ya bukaci City da ta hukunta shi. (90 min)Arsenal na neman daukar matashin dan wasan RB Salzburg Karim Adeyemi. Dan wasan na Jamus mai shekaru 19 ya fito a matsayin wanda zai maye gurbin Alexandre Lacazette, amma an gaya wa Gunners cewa za su jira har zuwa lokacin bazara kafin su tafi. (Mirror) Manchester United na sha'awar daukar dan wasan gaban Barcelona Ousmane Dembele. Dan kasar Faransa, mai shekaru 24, zai shiga watanni shida na karshe na kwantiraginsa a makonni masu zuwa, inda United ke son kulla yarjejeniya. (Mundo Deportivo, in Spanish)

Leicester ta bayyana tsohon kocin Chelsea Frank Lampard a matsayin wanda zai maye gurbin Brendan Rodgers a matsayin koci bayan Foxes ta yi kasa zuwa matsayi na 12 a teburin gasar Premier bayan da Blues din ta doke su da ci 3-0 a ranar Asabar. (Fichajes - in Spanish)Tottenham ta sanya dan wasan baya na Juventus da Netherlands Matthijs de Ligt, mai shekara 22, daya daga cikin wadanda suke zawarci a watan Janairu, inda daraktan kwallon kafa Fabio Paratici da kociyan kungiyar Antonio Conte duk sun fahimci bukatar Spurs ta karfafa masu tsaronta. (Insider Kwallon Kafa)Kocin Chelsea Thomas Tuchel na shirin tattaunawa da dan wasan Crystal Palace Conor Gallagher wanda ke zaman aro kan makomarsa. Dan wasan tsakiyar na Palace da Ingila, mai shekaru 21, ya zura kwallaye hudu tare da taimakawa aka ci guda biyu a wasanni 10 na gasar Premier bana. (Hudu Hudu Biyu)Paris St-Germain ta daina zawarcin dan wasan Norway da Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, mai shekara 21, a maimakon haka za ta bi sahun dan wasan gaban Serbia Dusan Vlahovic, mai shekara 21 daga Fiorentina. (Four Four Two)