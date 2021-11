Hare-haren Uganda: Sirrin ƙungiyar ƴan tawayen ADF mai alaƙa da IS

Sa'a 1 da ta wuce

Wani tsohon mamba a ƙungiyar Allied Democratic Forces (ADF) ya ce ƙungiyar na tsoratar da mambobinta domin daidaita al'amuran ƙunigiyar. ADF ɗin ce wadda ke da alaƙa da IS ake zargi da kai harin ƙunar baƙin-wake na baya-bayan nan a Kampala, babban birnin Uganda.

An tilasta wa matashin shiga ƙungiyar kuma ya shafe shekara biyu a matsayin ɗan bindiga, inda ya gane wa idonsa yadda aka rinƙa yanke hannuwan mutane da fille musu kai - wani lokacin ma abokansa ma aka yi wa hakan.

Tsoro da irin haka ya saka, da kuma alaƙar ƙungiyar da IS ya sa ƙungiyar ta ADF ta ƙara ƙarfi har take yi wa Uganda barazana.

Tun asali an kafa ƙungiyar ADF a shekarun 1990 inda Jamil Mukulu ya kafata inda a lokacin mabiyanta ƴan Uganda ne waɗanda ransu ya ɓaci kan yadda gwamnatin ƙasar ke tafiyar da Musulmi.

An bi diddigin ƙungiyar inda aka fatattake ta daga yammacin yankin Rwenzori inda a nan ne mayaƙanta suka yi ta kai hare-hare a ƙauyuƙa da kuma ƙona makarantu a farkon shekarun 2000.

Tun da farko, mayaƙan ADF da ke can sun yi ta aiki da al'ummar garuruwa domin yin kasuwanci, wanda hakan ya sa aka sansu a kusa da garin Beni, kamar yadda wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana a 2011.

Sai dai an samu sauyi bayan da suka soma kai hare-hare ga Kiristoci.

Yaudara ta hanyar ƙarin girma a cikin ƴan tawaye

Bayan wannan lokaci ne Peter, wanda yake zama a Uganda ya yanke shawarar zuwa Jamhuriyyar Dimokraɗiyyar Kongo domin neman aiki. Wani ya shaida masa cewa za a samu kuɗi a can.

End of Podcast

An saka wa Peter bindiga a kai inda aka dauƙe shi aikin ADF - duk da cewa a yanzu ƙungiyar na kiran kanta da Madina at Tauheed Wau Mujahedeen (MTM).

"Ban tsaya na yi tunani kan me ke faruwa ba. Mun yi amfani da hanyoyi daban-daban na sufuri ciki har da kwale-kwale kafin a isa sansanin horaswa na ƙungiyar," kamar yadda ya shaida wa BBC.

Peter ya bayyana cewa MTM ta yi mubaya'a ga IS a lokacin da IS ɗin ke ƙarƙashin jagorancin Abu Bakr Baghdadi.

An san shi sosai a 2014, inda ya sanar da kafa sabuwar ƙungiya a yankunan Iraƙi da Syria - inda ya jagoranci ƙungiyar har zuwa 2019 a lokacin da ya kashe kansa a yayin wani samame da soji suka kai.

"Ba ma aikata komai kamar kai hari a barikin sojoji har sai mun samu umarni daga sama," in ji Peter.

"Abin da mayaƙan suka sani kawai shi ne shugabansu ɗaya shi ne shugaban IS. Runduna ce ta ubangiji."

Ƙoƙarin guduwa abu ne mai wahala sakamakon ba abu bane mai yiwuwa mutum ya haɗa kai da wani ba tare da tunanin cewa za a kai ƙararsa ba, in ji shi.

Wasu daga cikin yaran da suka sadaukar da rayuwarsu wajen yaƙin akwai yara ƴan shekara 10 zuwa 15, in ji shi.

"Su ne ke sauri wajen sa kai idan za a kai wani hari. Ba su tsoro, sakamakon sun yarda da koyarwar da aka yi musu ta zuwa aljannah. Da dama daga cikinsu ƴan Congo ne inda aka ɗauke da dama daga cikinsu daga iyayensu a lokacin da aka kai wa ƙauyukansu hare-hare," in ji shi.

Wani binciken haɗaka da ofishin kare haƙƙin bil adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi tsakanin Janairun 2019 zuwa Yunin 2020 ya ce an kashe farar hula 1,066 tare da ɗaukar yara 59 inda ADF suka mayar da su sojoji a lardunan Arewacin Kivu da kuma Ituri a Jamhuriyyar Dimokraɗiyyar Congo.

Wanda ya gabace shi an kama shi ne a 2015 a Tanzania wadda ke makwaftaka da DR Congo da Uganda inda daga baya aka tasa ƙeyarsa zuwa Uganda a lokacin da ake masa shari'a.

"Ganin cewa Mukulu ne ya ƙirƙiro ADF, da niyyar komawa Uganda domin kafa gwamnatin Musulunci da za ta zama kishiya ga masu riƙe da makamai a faɗin duniya, Baluku ya so ya kafa ADF a matsayin wata babbar ƙungiya ta duniya," kamar yadda wani rahoto na baya-bayan nan da Jami'ar George Washington ta fitar a kan tsatsauran ra'ayi.

A ƙarƙashin jagorancinsa, an bayyana cewa ƙungiyarsa ta samu kuɗi sosai daga masu ɗaukar nauyin IS.

Bugu da ƙari, tsakanin 2016 zuwa 2017, ADF ta wallafa sama da bidiyo 30 a shafukan sada zumunta inda a cikin bidiyon akwai tambarin MTM inda take cewa a yanzu tana cikin ƙungiyoyin jihadin duniya.

A lokacin da aka kai hari ga gidan fursunan Kangbayi da ke a Beni a Oktoban 2020 har aka saki sama da mutum 1,000, duka ADF da IS sun ɗauki nauyin kai hare-haren.

"Babban burin ƙungiyar ba wai Uganda kaɗai bane," in ji Peter.

"Abin da suke so shi ne su mamaye duniya baki ɗaya. Akwai mayaƙan Tanzania da Kenya da Rwanda da Burundi da Somalia hgar ma da Larabawa," in ji tsohon mayaƙin.

Neman yafiya ga mayaƙa

Abin da ba a sani ba shi ne harin baya-bayan nan da aka kai na ƙunar baƙin wake wanda ya kai harin ya tsallako daga iyaka ne ko kuma an ɗauke shi a matsayin mayaƙi ko kuma an horas da shi ne kuma an ba shi makamin a Uganda.