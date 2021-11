Labarin Haƙƙina na Aishatu Musa Dalil da ya zo na ɗaya a gasar Hikayata ta 2021

"Anty Fati, kin ga fuskarki kuwa? Kamar an hura balam-balam ta zama wata ƙatuwa musamman idonki kamar an saka curin ƙasa a ciki...."

"Ma....maaa! Me na yi miki don Allah?"

"Mama me ya sa za ki kashe ni a kan abin da ban aikata shi ba?"

"Ya isa, gargaɗi zan miki, gargaɗin kuma na mutuwa. Na rantse da Allah Fati, kika kuskura kika aikata abinda zan gargaɗe ki da shi sai na yanka ki da wuƙar nan idan ya so ni ma a kashe ni!" Na ji abinda ban taɓa jin sa ba, mahaifiyata na ikirarin kashe ni da kanta.

Yau kwana uku kenan da samun wannan lalurar wanda a kwana ukun nan ba na iya yi wa kaina komai sai da taimakawar Mama. Lokacin da ta kwantar da ni cikin faɗa ta fara magana. "Ke dama Fati malalaciya ce, ciwo yau kwana uku alhali kullum sai na gasa ki, shegiyar kafarki ko motsi ba ta yi, ga wani banzan kumburi da ta yi, na san duk na rashin motsata da ba kya iya yi ne, a ce ban da lalaci hatta hannunki ba ki iya sarrafa shi, to wallahi na gaji, idan za ki miƙe ki miƙe, haba! Bawali wannan da bahaya sai kin cika gida da ɗan banzan hayagaga na rashin dalili, na gaji, an jima sai dai ki yi kayanki a nan! Da me zan ji?"