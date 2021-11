Madrid ba za ta sayi Pogba ba, Arsenal da Tottenham na rige-rigen sayen Kulusevski.

Sa'a 1 da ta wuce

Manchester United ta yi amanna cewa jiran tsammanin zuwan Ralf Rangnick da take yi zai zaburar da su wajen zawarcin dan wasan kulob din Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, mai shekaru 21, a lokacin bazara.

Fiorentina ya zuba tsabar kudi har £55m na zawarcin dan wasan kasar Serbia, Dusan Vlahovic a kokarin kulob din na cire wa Manchester United sha'awar shiga zawarcin dan wasan. To sai dai alamu na nuna dan wasan mai shekara 21 ba zai bar kulob din ba a watan Janairu mai kamawa.

Shi ma Paris St-Germain ya ce ba shi da aniyar kyale Mauricio Pochettino ya bar kulob din zuwa Manchester United a dai-dai lokacin da ake tsaka da kakar wasa. To sai dai kulob din ya ce kofarsa a bude take kan dan wasan amma fa bayan an kammala kakar wasanni.