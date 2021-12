An cire wasu rakuma daga gasar sarauniyar kyau Saudiyya saboda an yi musu allurar kara girman mazaunai

Mintuna 22 da suka wuce

Sama da rakumi 40 aka cire daga cikin wadanda za su shiga gasar sarauniyar kyau a kasar Saudiyya, saboda an yi musu allurar kara girman mazaunai da kara kyau.

An cire rakuma 27 daga cikin tawagar Majaheim, saboda an mikar da jikinsu, yayin da 16 kuma aka yi musu allurai, in ji SPA.